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    «Рома» не готова выкупить контракт Мхитаряна

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    «Рома» не будет выкупать у «Арсенала» контракт армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

    Генрих Мхитарян
    Генрих Мхитарян

    Как утверждает La Gazzetta dello Sport, римский клуб не готов платить 22 миллиона фунтов, которые требует «Арсенал». Руководство итальянского клуба считает, что «канониры» слишком завысили сумму за 31-летнего футболиста.

    Немаловажным фактором является и финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, а также то, что римляне пока занимают пятое место в Серии А и не проходят в Лигу чемпионов.

    Текущий сезон Мхитарян проводит в римском клубе на правах аренды.

    На счету полузащитника 6 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах за «Рому» в сезоне-2019/20.

    Ранее сообщалось, что «Рома» может попытаться продлить аренду Мхитаряна. 0

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