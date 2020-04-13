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    Жоау Мариу: Феликсу было бы проще в «Барселоне»

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    Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу выразил свое мнение о переходе своего соотечественника Жуана Феликса в «Атлетико».

    Жуан Феликс
    Жуан Феликс

    По мнению Мариу, Феликсу стоило перейти в «Барселону», а не «Атлетико».

    «Если смотреть со стороны, то "Атлетико" кажется очень организованной командой, словно клуб из Италии играет в чемпионате Испании. Феликс перешел из "Бенфики", которая 80 процентов времени играет в позиционных атаках, в "Атлетико", и здесь еще нужно учитывать давление, оказываемое на него той суммой, которую за него заплатили. Поэтому адаптация проходит непросто.

    Например, в "Барселоне", давление могло быть еще сильнее, но адаптация к игровому стилю команды могла проходить проще», — приводит слова Жоау Мариу AS.

    В текущем сезоне на счету Феликса 4 гола и 1 ассист в 20 матчах чемпионата Испании и 2 гола и 1 ассист в 5 матчах Лиги чемпионов. 0

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