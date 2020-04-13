Жоау Мариу: Феликсу было бы проще в «Барселоне»

Полузащитниквыразил свое мнение о переходе своего соотечественника

По мнению Мариу, Феликсу стоило перейти в «Барселону», а не «Атлетико».

«Если смотреть со стороны, то "Атлетико" кажется очень организованной командой, словно клуб из Италии играет в чемпионате Испании. Феликс перешел из "Бенфики", которая 80 процентов времени играет в позиционных атаках, в "Атлетико", и здесь еще нужно учитывать давление, оказываемое на него той суммой, которую за него заплатили. Поэтому адаптация проходит непросто.

Например, в "Барселоне", давление могло быть еще сильнее, но адаптация к игровому стилю команды могла проходить проще», — приводит слова Жоау Мариу AS.

В текущем сезоне на счету Феликса 4 гола и 1 ассист в 20 матчах чемпионата Испании и 2 гола и 1 ассист в 5 матчах Лиги чемпионов. 0