Ахмедов считает китайский чемпионат более техничным, чем российский

Полузащитник «Шанхай СИПГ», ранее выступавший за «Краснодар», сравнил китайский чемпионат с российским, а также рассказал о ситуации в стране на фоне пандемии коронавируса.

«Жизнь нормализовалась. На улицах вовсю ходит народ, все открыто. Уже нету страха у людей, как было раньше. Да, жители Шанхая еще ходят в масках, осторожничают, но в целом все в порядке.

Китай, как и Россия — очень большая страна… Здесь много летаешь, много проводишь матчей. Люди — приятные и простые. Китайцы любят футбол, чемпионат прогрессирует с каждым сезоном. Местные футболисты за счет качественных легионеров прибавляют в мастерстве.

Чем отличается китайский чемпионат от российского? В России — более силовой, жесткий футбол, а здесь более техничный и комбинационный

Я уже немолод — в следующем году стукнет 34. Думаю, из России предложений не будет. Скорее реальный вариант — возвращение домой, в Узбекистан», — приводит слова Ахмедова Sport24. 0