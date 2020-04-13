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    Ахмедов считает китайский чемпионат более техничным, чем российский

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    Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, ранее выступавший за «Краснодар», сравнил китайский чемпионат с российским, а также рассказал о ситуации в стране на фоне пандемии коронавируса.

    Одил Ахмедов
    Одил Ахмедов

    «Жизнь нормализовалась. На улицах вовсю ходит народ, все открыто. Уже нету страха у людей, как было раньше. Да, жители Шанхая еще ходят в масках, осторожничают, но в целом все в порядке.

    Китай, как и Россия — очень большая страна… Здесь много летаешь, много проводишь матчей. Люди — приятные и простые. Китайцы любят футбол, чемпионат прогрессирует с каждым сезоном. Местные футболисты за счет качественных легионеров прибавляют в мастерстве.

    Чем отличается китайский чемпионат от российского? В России — более силовой, жесткий футбол, а здесь более техничный и комбинационный

    Я уже немолод — в следующем году стукнет 34. Думаю, из России предложений не будет. Скорее реальный вариант — возвращение домой, в Узбекистан», — приводит слова Ахмедова Sport24. 0

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