«Минск» — БАТЭ: счет 0:3, обзор голов

Фрагмент матча
fcbate.by
Счет в матче открыл Станислав Драгун на 26 минуте. Спустя 10 минуте Антон Сарока удвоил преимущество гостей.
Точку в матче поставил Павел Нехайчик, который отличился результативным ударом в середине второго тайма.
БАТЭ вышел на пятое место, набрав 6 очков. «Минск» с таким же количеством баллов на 9 позиции.
Высшая лига. 4 тур
«Минск» — БАТЭ
Голы: 0:1 — 26 Драгун, 0:2 — 34 Сарока, 0:3 — 62 Нехайчик«Минск»: Леонов, Остроух (Прищепа, 60), Залеский, Зинович, Чаговец, Насибулин, Шрамченко, Яроцкий (Гурбан, 79), Сазончик, Хващинский, Ролович (Грибовский, 46)БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Филипович (Бессмертный, 46), Настич, Волков (Копитович, 46), Нехайчик, Стасевич, Бага, Драгун (Березкин, 83), Яблонский, СарокаПредупреждения: Зинович (68)