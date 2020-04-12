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    БАТЭ на выезде разгромил «Минск»

    «Минск» — БАТЭ: счет 0:3, обзор голов

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    В 4 туре Высшей лиги Белоруссии БАТЭ разгромил на выезде «Минск» со счетом 0:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыл Станислав Драгун на 26 минуте. Спустя 10 минуте Антон Сарока удвоил преимущество гостей.

    Точку в матче поставил Павел Нехайчик, который отличился результативным ударом в середине второго тайма.

    БАТЭ вышел на пятое место, набрав 6 очков. «Минск» с таким же количеством баллов на 9 позиции.

    Высшая лига. 4 тур
    «Минск» — БАТЭ
    Голы: 0:1 — 26 Драгун, 0:2 — 34 Сарока, 0:3 — 62 Нехайчик«Минск»: Леонов, Остроух (Прищепа, 60), Залеский, Зинович, Чаговец, Насибулин, Шрамченко, Яроцкий (Гурбан, 79), Сазончик, Хващинский, Ролович (Грибовский, 46)БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Филипович (Бессмертный, 46), Настич, Волков (Копитович, 46), Нехайчик, Стасевич, Бага, Драгун (Березкин, 83), Яблонский, СарокаПредупреждения: Зинович (68)
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