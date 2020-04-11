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    Манчини: Италия будет в числе претендентов на победу на ЧЕ

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    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о переносе чемпионата Европы и пандемии коронавируса.

    Роберто Манчини
    Роберто Манчини

    Евро-2020 должен был состояться в июне–июле этого года, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.

    «Очень жаль, что Евро не будет в этом году, но в то же время я думаю, что это может стать небольшим преимуществом для Италии, потому что мы молодая команда и наличие дополнительного года опыта может быть полезно для некоторых ребят. Думаю, мы будем в числе тех команд, которые могут выиграть этот трофей.

    Не люблю устанавливать слишком много ограничений для своих игроков, так как это не правильно — заключать их в клетку.

    Пандемия научила нас многим вещам, например тому, что ты можешь быть самым могущественным, самым богатым, самым красивым, но когда болезнь приходит невидимым врагом, она может сбить тебя с ног.

    Я надеюсь, что люди станут добрее после всего этого и что мы сможем вернуться к просмотру футбола исключительно для удовольствия.

    Мы должны помнить о медицинских работниках и после того, как все это закончится, а не только во время кризиса. Сейчас их слишком легко хвалить, — цитирует Манчини Sportbox.ru.

    Напомним, сборная Италии выиграла все 10 отборочных матчей в своей отборочной группе Евро-2020 и сыграет в финальной стадии с Турцией, Уэльсом и Швейцарией. 0

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