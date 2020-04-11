Манчини: Италия будет в числе претендентов на победу на ЧЕ

Главный тренер сборной Италииподелился мнением о переносе чемпионата Европы и пандемии коронавируса.

Евро-2020 должен был состояться в июне–июле этого года, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.

«Очень жаль, что Евро не будет в этом году, но в то же время я думаю, что это может стать небольшим преимуществом для Италии, потому что мы молодая команда и наличие дополнительного года опыта может быть полезно для некоторых ребят. Думаю, мы будем в числе тех команд, которые могут выиграть этот трофей.

Не люблю устанавливать слишком много ограничений для своих игроков, так как это не правильно — заключать их в клетку.

Пандемия научила нас многим вещам, например тому, что ты можешь быть самым могущественным, самым богатым, самым красивым, но когда болезнь приходит невидимым врагом, она может сбить тебя с ног.

Я надеюсь, что люди станут добрее после всего этого и что мы сможем вернуться к просмотру футбола исключительно для удовольствия.

Мы должны помнить о медицинских работниках и после того, как все это закончится, а не только во время кризиса. Сейчас их слишком легко хвалить, — цитирует Манчини Sportbox.ru.

Напомним, сборная Италии выиграла все 10 отборочных матчей в своей отборочной группе Евро-2020 и сыграет в финальной стадии с Турцией, Уэльсом и Швейцарией. 0