Чистяков: Сезон надо доигрывать. Наверху таблицы разница в 2-3 очка

Защитник «Ростова»поделился мнением о том, как следует поступить с сезоном РПЛ, прерванным из-за пандемии коронавируса.

Ранее обсуждалась идея аннулировать чемпионат и отправить команды в еврокубки по нынешним местам.

«Мне кажется, это было бы несправедливо. Наверху таблицы разница в 2-3 очка. Выиграл один матч — стал вторым. Проиграл — опустился на пятое место.

Однозначно надо доигрывать — впереди большая борьба. Играть при пустых трибунах? Это будет большой минус для нас. В Ростове почти всегда полный стадион.

Но лучше уж играть при пустых трибунах, чем сидеть на карантине и не играть вообще», — сказал Чистяков «Р-Спорту». 0