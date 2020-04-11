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    Чистяков: Сезон надо доигрывать. Наверху таблицы разница в 2-3 очка

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    Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков поделился мнением о том, как следует поступить с сезоном РПЛ, прерванным из-за пандемии коронавируса.

    Дмитрий Чистяков
    Дмитрий Чистяков

    Ранее обсуждалась идея аннулировать чемпионат и отправить команды в еврокубки по нынешним местам.

    «Мне кажется, это было бы несправедливо. Наверху таблицы разница в 2-3 очка. Выиграл один матч — стал вторым. Проиграл — опустился на пятое место.

    Однозначно надо доигрывать — впереди большая борьба. Играть при пустых трибунах? Это будет большой минус для нас. В Ростове почти всегда полный стадион.

    Но лучше уж играть при пустых трибунах, чем сидеть на карантине и не играть вообще», — сказал Чистяков «Р-Спорту». 0

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