Джикия может играть в таком клубе, как «Наполи», уверен Джано

Полузащитник кипрского «Анортосиса» и сборной Грузиивысказался о защитнике, с которым вместе выступал за

«О Джикии я могу рассказывать бесконечно. Я его впервые встретил, когда играли с "Амкаром". Потом познакомились в аэропорту перед сборами "Спартака", сразу сдружились.

Он сильнейший игрок. Его главный плюс в характере, он очень спортивный. В жизни Джикия добрее, чем на поле. Он хотел с первой тренировки доказать, что он лучший.

У него это получилось. Да, я его встретил, рассказал, подсказал, но я не играл вместо него в футбол, он доказал всё сам.

Он заслуживает ещё больше. Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов, минимум в средней команде Англии, Испании. Да даже в такой команде, как "Наполи". Я ему желаю успехов, удачи, всегда с ним на связи.

Его сила в том, что он очень быстро дошёл до всех целей, стал капитаном. Он это заслуживает, надеюсь, что у него всё будет хорошо.

Была серьёзная травма, я знаю, как он это переживал, ведь жил с ним в одной комнате. Георгий не всем показывал, как он это всё переживал.

Сейчас всё позади, всё хорошо. Надеюсь, никогда больше травм не будет», — сказал Джано «Чемпионату». 0