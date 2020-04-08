Глава АПЛ: Убытки составят миллиард фунтов, если сезон не будет доигран

Генеральный директор АПЛрассказал, какие последствия понесет за собой досрочное завершение сезона.

«Мы теряем доходы на беспрецедентном уровне, как и большая часть продуктивной экономики Великобритании.

Нам грозит убыток в один миллиард фунтов, если мы не завершим сезон-2019/20, а за этим последуют и другие потери, если ситуация с пандемией будет продолжаться.

Это отрицательно скажется не только на финансовом положении 20 клубов АПЛ, но и крайне негативно повлияет на весь профессиональный сегмент», — приводит слова Мастерса Sky Sports.

В данный момент Премьер-kига вместе с британскими властями прорабатывают несколько вариантов возобновления сезона 2019/20, но все еще возможен худший сценарий, при котором пандемия коронавируса не позволит провести оставшиеся матчи. 0