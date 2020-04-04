Чемпионат Италии планируют завершить 2 июля

Если сезон ввозобновится 20 мая, то он будет завершен 2 июля, сообщает Corriere dello Sport.

Сезон 2019/20 был остановлен после 8 марта из-за пандемии коронавируса. Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина уже упоминал 20 мая как дату, когда игры должны возобновиться.

Ожидается, что 20 мая будут проведены отложенные матчи 25-го тура, а затем с разницей три дня будут проходить оставшиеся 12 туров.

Конечно, этот виртуальный календарь не учитывает участие отдельных клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но согласовать все сейчас нереально, тем более что в этой пандемии Италия продвинулась дальше, чем другие европейские страны.

Согласно последним официальным данным в Италии зафиксированы почти 120 тысяч случаев заражения коронавирусом. 0