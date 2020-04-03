Смолов: Ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация

Форвард испанской «Сельты»высказался о текущем положении в России из-за пандемии коронавируса.

Смолов перебрался в чемпионат Испании зимой 2020 года. Он был арендован у московского «Локомотива».

«Не хочу быть пессимистом, но я ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация.

Насколько мне известно, тесты были закуплены поздно, да еще и в небольшом количестве. Но будем надеяться…

Несмотря ни на что, я бы с удовольствием прилетел сейчас в Москву. Тоже сидел бы на карантине в четырех стенах, но это хотя бы дома. Говорят, что уже закрывают все рейсы в Россию? Я видел, да, мне присылали.

Пока в Москву нельзя. Спрашиваю у клуба раз в 1-3 дня. Клубы хотят подстраховаться. Ждут решения лиги по поводу возобновления сезона. Иностранцев-то много в клубах.

Изначально планировали начать тренироваться 30 апреля, а возобновить чемпионат — 15 мая. Но это уже невозможно. Уверен, карантин продлят как минимум до конца апреля. Тренироваться, наверное, начнем не раньше, чем вторая половина мая.

У меня сейчас даже мяча нет. Хотел, чтобы привезли, но база тоже на карантине», — сказал Смолов в прямом эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна.

На данный момент в стране было выявлено 4149 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 281 человек. При этом зафиксировано 34 летальных исхода. 0