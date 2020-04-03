ведется работа над планом по возобновлению спортивных мероприятий в мае.

В Италии рассчитывают начать играть в конце мая globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Серия А в контакте с Федерацией футбола страны оценивает возможные даты возобновления чемпионата. По данным Adnkronos, пока речь идет про 24 или 31 мая. При таком раскладе клубы должны возобновить тренировки не позднее 3 мая.

При этом возобновление спортивных мероприятия будет возможно, если позволит ситуация с эпидемией коронавируса.

Перед возобновлением тренировок игроки и их ближайшие родственники пройдут тест на коронавирус и отправлены на самоизоляцию, пока не будет результатов. Тренировки возобновятся, если все тесты покажут отрицательный результат. 0