В Италии рассчитывают начать играть в конце мая
globallookpress.com
Серия А в контакте с Федерацией футбола страны оценивает возможные даты возобновления чемпионата. По данным Adnkronos, пока речь идет про 24 или 31 мая. При таком раскладе клубы должны возобновить тренировки не позднее 3 мая.
При этом возобновление спортивных мероприятия будет возможно, если позволит ситуация с эпидемией коронавируса.
Перед возобновлением тренировок игроки и их ближайшие родственники пройдут тест на коронавирус и отправлены на самоизоляцию, пока не будет результатов. Тренировки возобновятся, если все тесты покажут отрицательный результат. 0