КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Средняя зарплата Алли составляет 70 тыс. фунтовАПЛ на грани пиар-катастрофы
  • 07:00
    • УЕФА рекомендует не завершать чемпионаты досрочно
  • 23:21
    • Роналду станет первым футболистом-миллиардером
  • 23:03
    • «Барселона» предложила голкиперу новый контракт
  • 21:53
    • «Динамо» хочет сократить зарплаты футболистам на 40 процентов
  • 21:10
    • Овечкин — лучший голеадор в истории НХЛ по мнению болельщиков
    Все новости спорта

    В Италии рассчитывают начать играть в конце мая

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Италии Серия A Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В Италии ведется работа над планом по возобновлению спортивных мероприятий в мае.

    В Италии рассчитывают начать играть в конце мая
    В Италии рассчитывают начать играть в конце мая

    Серия А в контакте с Федерацией футбола страны оценивает возможные даты возобновления чемпионата. По данным Adnkronos, пока речь идет про 24 или 31 мая. При таком раскладе клубы должны возобновить тренировки не позднее 3 мая.

    При этом возобновление спортивных мероприятия будет возможно, если позволит ситуация с эпидемией коронавируса.

    Перед возобновлением тренировок игроки и их ближайшие родственники пройдут тест на коронавирус и отправлены на самоизоляцию, пока не будет результатов. Тренировки возобновятся, если все тесты покажут отрицательный результат. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Наши игроки боятся»: футбол в Никарагуа продолжается на фоне кризиса
  • 00:54
    •
  • Прогноз
  • Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • 1.50
  • 07/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли минское «Динамо» первые баллы?
  • «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • «Белшина» — «Городея»: кто наберет первые очки?
  • «Белшина» — «Городея». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сможет ли БАТЭ прервать неудачную серию в чемпионате?
  • БАТЭ — «Рух» Брест. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Тоттенхэм» напрасно назначил Моуринью Футбол Чего клубам АПЛ не следовало делать прошлым летомКакие ошибки были сделаны? Вчера в 06:490
  • 07:33
    • В Италии рассчитывают начать играть в конце мая
  • 20:17
    • «Атлетико» сократил зарплаты на 70 процентов
  • 08:04
    • Оставшиеся матчи баскетбольной Евролиги могут пройти в Москве
    Николя Анелька Футбол 11 известных выпускников академии ПСЖ, которые оказались не нужны клубуЗдесь Николя Анелька, Кингсли Коман и другие Вчера в 13:200
  • Экспресс дня

  • «Юность» возьмет очередной трофей?
  • 3.68
    •
  • 07:49
    • Сычев: Хотел играть в «Локомотиве» до конца карьеры
  • 07:17
    • «Шальке» возобновил тренировки
  • 22:49
    • Федерер пообещал сыграть на турнире в Галле в 2021 году
    Постер фильма «Гонка» Футбол Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 2Продолжение подборки лучших спортивных фильмов, которые помогут не заскучать в самоизоляции Вчера в 01:540
  • 20:01
    • «Адмирал» надеется вернуться в КХЛ через сезон
  • 18:58
    • Матчи отбора Кубка Федераций перенесены на неопределенный срок
  • 18:40
    • Медведев: ЕСА рассматривает 15 июля как крайний срок возобновления сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.21
  • Прогноз на матч Белшина — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.68
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Истиклол — Худжанд
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч БАТЭ — Рух Брест
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие