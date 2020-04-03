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    Президент ФИФА считает, что коронавирус изменит мировой футбол

    Футбол Коронавирус в спорте ФИФА
    Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказал мнение, что пандемия коронавируса серьёзно повлияет на мировой футбол.

    Джанни Инфантино
    Джанни Инфантино

    «Футбол вернется, и когда это произойдет, мы вместе отпразднуем конец кошмара. Но один урок и вы, и я должны усвоить: футбол после коронавируса будет совершенно другим.

    Игра станет более социальной, объединяющей и участливой. Футбол будет привязан к отдельным странам и в то же время станет еще глобальнее, будет менее самонадеянным и более доброжелательным. Мы станем лучше, станем человечнее и будем более внимательны по отношению к истинным ценностям», — сказал Инфантино Reuters.

    Напомним, на данный момент почти все футбольные турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса. 0

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