«Лацио» установил ценник на Иммобиле

назвал цену, за которую готов расстаться с нападающим, сообщает Tuttosport.

По данным источника, руководство «орлов» готово рассмотреть продажу 30-летнего итальянца не менее чем за 80 миллионов евро.

Отмечается, что в Иммобиле заинтересованы «Эвертон» и «Наполи». Также появлялась информация об интересе к форварду «Милана», «Интера» и нескольких китайских клубов.

Иммобиле — лучший бомбардир текущего розыгрыша Серии А. Форвард провел за «Лацио» 26 матчей и забил 27 мячей. За сборную Италии Иммобиле сыграл 39 матчей и забил в них 10 мячей. 0