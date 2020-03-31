«Ньюкасл» отправил персонал во временный отпуск
globallookpress.com
«Сороки» стали первыми в АПЛ, кто пошел на такие меры. Работникам клуба будет выплачиваться 100 процентов их заработной платы до конца апреля.
Все сотрудники получили электронное письмо от управляющего директора Ли Чарнли, в котором объясняется, что принудительная пауза в футболе из-за пандемии.
Это решение коснулось скаутов, тренеров академий, работников благотворительной организации фонда и инициировано с целью обеспечения выживания клуба, который также теряет около 1 млн фунтов из-за невозможности проводить домашние матчи. 0