«Алавес» объявил о сокращении зарплат

«Алавес» отменит решение после окончания карантина
globallookpress.com
«Из-за исключительной ситуации, в которой мы все оказались, клуб принял решение применить временные меры для минимизации экономических последствий кризиса. Снижение зарплат затронет всех игроков и всех работников как спортивной, так и административной структур "Саски Басконии" и "Депортиво Алавеса". Отмена этого решения произойдет мгновенно после того, как власти страны разрешат возобновить нормальную деятельность», — говорится в официальном заявлении.
Из-за пандемии коронавируса практически все европейские турниры остановлены. 0