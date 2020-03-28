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    «Алавес» объявил о сокращении зарплат

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    На время остановки чемпионатов Испании по футболу и баскетболу группа «Алавес-Баскония», в которую входят команды «Депортиво Алавес» (футбол) и «Саски Баскония» (баскетбол) сокращает зарплатные ведомости.

    «Алавес» отменит решение после окончания карантина
    «Алавес» отменит решение после окончания карантина

    «Из-за исключительной ситуации, в которой мы все оказались, клуб принял решение применить временные меры для минимизации экономических последствий кризиса. Снижение зарплат затронет всех игроков и всех работников как спортивной, так и административной структур "Саски Басконии" и "Депортиво Алавеса". Отмена этого решения произойдет мгновенно после того, как власти страны разрешат возобновить нормальную деятельность», — говорится в официальном заявлении.

    Из-за пандемии коронавируса практически все европейские турниры остановлены. 0

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