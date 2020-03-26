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    Мещеряков: Трансферные окна надо отменять

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на возможную инициативу ФИФА и поделился мнением о ситуации в нашем футболе.

    Анатолий Мещеряков
    Анатолий Мещеряков

    Ранее СМИ сообщили, что ФИФА может предложить продлить контракты с футболистами и тренерами до завершения отложенных сезонов, перенести трансферные окна и оказать финансовую помощь клубам из фонда поддержки футболистам.

    «Комментировать по продлению контрактов не буду, потому что "Локомотив" не является публичной стороной вопроса. Второе — трансферные окна точно надо отменять.

    Нам необходимо получить официальное разъяснение от УЕФА по дальнейшим юридическим шагам. Потом на их основании делать выводы.

    Сейчас РПЛ и РФС над этим работают. Думаю, что в ближайшее время мы получим эти разъяснения, а все остальное — гадание на кофейной гуще», — заявил Мещеряков «Спорт-Экспрессу». 0

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