Мещеряков: Трансферные окна надо отменять

Председатель совета директоров «Локомотива»отреагировал на возможную инициативу ФИФА и поделился мнением о ситуации в нашем футболе.

Ранее СМИ сообщили, что ФИФА может предложить продлить контракты с футболистами и тренерами до завершения отложенных сезонов, перенести трансферные окна и оказать финансовую помощь клубам из фонда поддержки футболистам.

«Комментировать по продлению контрактов не буду, потому что "Локомотив" не является публичной стороной вопроса. Второе — трансферные окна точно надо отменять.

Нам необходимо получить официальное разъяснение от УЕФА по дальнейшим юридическим шагам. Потом на их основании делать выводы.

Сейчас РПЛ и РФС над этим работают. Думаю, что в ближайшее время мы получим эти разъяснения, а все остальное — гадание на кофейной гуще», — заявил Мещеряков «Спорт-Экспрессу». 0