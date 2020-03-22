Крис Уайлдер: Не может быть компромиссов. Мы должны закончить сезон

Наставникзаявил, что АПЛ обязательно следует завершить сезон и не заканчивать его досрочно. Об этом он сказал в интервью Daily Mail.

«В этом деле не может быть компромиссов. Мы должны закончить сезон вне зависимости от того, сколько времени это займет.

Идея того, чтобы заморозить таблицу и оставить все так — не для меня, хоть наше нынешнее положение было бы неплохим результатом для нашего клуба, если смотреть на вещи с эгоизмом.

Все посмотрят на это с эгоистичной точки зрения, нужно выйти из этого состояния. Сезон Премьер-лиги — это гонка. Он состоит из 38 матчей. Без разницы, на сколько очков кто-то оторвался, на сколько очков кто-то отстает. Это спорт, и здесь может случиться все.

Это самая престижная лига мира. Доиграть текущий сезон будет правильным решением.

"Шеффилд" не ставит перед собой целей, не говорит, что мы хотим попасть в еврокубки. Мы просто хотим увеличивать количество набранных очков: от 43 к 46, от 46 к 49. Хотим продолжать делать это», — сказал специалист. 0