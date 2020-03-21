Клопп: Весь день думаю о своих парнях

Главный тренеррассказал о своих взаимоотношениях с футболистами клуба.

«Я думаю о своих парнях весь день, может даже когда сплю. Это не то, чего я хочу, но так получилось, что информации слишком много. Для меня самое важное значение имеет физическая форма игрока.

Мы в клубе пытаемся добиться этого с помощью тренировок, определенной диеты и тактики. Также они проводят время дома. Есть ряд обстоятельств, которые влияют на производительность. Очень важно, чтобы вы действительно знали, с кем работаете. Также необходимо разговаривать с игроками.

Если мы выиграем со счетом 4:0, то на следующий день мы проведем разговор, но если проиграем 0:4, то разговор будет точно таким же, потому что дискуссия никак не зависит от результата. Это основа, — цитирует Клоппа Voetbal International. 0