СМИ: Сетьен будет тренером «Барселоны» в следующем сезоне

Главный тренер «Барселоны»сохранит свой пост в следующем сезоне, сообщает Diario Sport

По данным издания, в каталонском клубе считают, что Сетьен заслуживает того, чтобы строить новый проект.

Руководителям «Барселоны» нравится то, как он работает, его характер и то, что он привержен философии клуба. Сетьену уже сообщили об этом решении.

Сейчас каталонский клуб готовится к следующему сезону, и главный тренер участвует в обсуждениях. Он знает о планах и делится своим мнением о трансферах на вход и на выход.

Между спортивным директором «Барсы» Эриком Абидалем и Сетьеном установились хорошие рабочие отношения.

К моменту приостановки Примеры из-за коронавируса, «Барса» лидировала в турнирной таблице, опережая «Реал» на два очка. 0