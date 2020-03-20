Ракитич хочет покинуть «Барселону» ради «Севильи»

Полузащитникможет вернуться в, сообщает Sport.es.

По информации источника, хорват видит «Севилью» приоритетным вариантом для перехода по окончании сезона, несмотря на то, что там его зарплата будет меньше, чем в других потенциальных клубах.

«Севилья» сообщила каталонцам о заинтересованности в футболисте. «Барса» уже провела переговоры с представителями хавбека о будущих шагах. Срок соглашения истекает в конце сезона-2020/21, однако предполагается, что стороны точно не будут продлевать контракт.

Напомним, что Ракитич играл в «Севилье» в период с 2011 по 2014 год.

В текущем сезоне Примеры 32-летний хорват провел 21 матч и отдал 3 ассиста. 0