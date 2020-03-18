Переболевший коронавирусом сотрудник РФС рассказал о симптомах

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС), известный как первый излечившийся от коронавируса россиянин, заявил, что по симптомам у него была обычная простуда.

«Меня до сих пор изумляет несоответствие пережитой мною инфекции тому, что о ней говорят, и всем тем мерам, которые, как мы все видим, принимаются на государственном уровне в Китае, Европе, а теперь и в России.

Мне кажется, что у меня была обычная простуда, и больше ничего. В принципе, я до сих пор абсолютно не понимаю, чем я переболел. Ведь были же у меня и отрицательные результаты в тестах на коронавирус.

В тоже время я не могу и не стану говорить, что не нужно так уж сильно переживать из-за этого вируса.

Моя история — это только моя история, но, возможно, глядя на меня, кто-то успокоился», — цитирует Берова lenta.ru.

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. 0