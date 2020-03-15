«Шинник» — «Ротор»: счет матча 0:1, обзор гола

Единственный мяч в матче записал на свой счет нападающий гостей Камиль Муллин, поразивший ворота на 56-й минуте.
«Ротор» с 56 очками вышел на первое место в таблице ФНЛ. «Шинник» с 43 очками на 7-м месте.
Еще в одном матче «Чертаново» на своем поле уверенно переиграло «Мордовию» со счетом 3:0.
В составе московской команды отличились полузащитник Максим Витюгов (4-я минута, пенальти), форвард Александр Канищев (11) и хавбек Роман Ежов (46).
Эта победа вывела столичный клуб на третье место в турнирной таблице ФНЛ. 0