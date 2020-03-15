«Ростов» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составына матч 22-го тура чемпионата России.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, И. Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Рудаков, Д. Попов, Логашов, Ведерников, Мамаев, Ионов, Саплинов, Прошляков, Долгов.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Идову, Мурило, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Сулейманов.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 2.38, на успех «Атлетико» — 3.54, на ничью — 3.40.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут. 0