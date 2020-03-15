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    Мамаев остался в запасе «Ростова» на матч с «Локо»

    «Ростов» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 22-го тура чемпионата России.

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, И. Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

    Запасные: Рудаков, Д. Попов, Логашов, Ведерников, Мамаев, Ионов, Саплинов, Прошляков, Долгов.

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

    Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Идову, Мурило, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Сулейманов.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 2.38, на успех «Атлетико» — 3.54, на ничью — 3.40.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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