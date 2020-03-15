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    Кто выйдет победителем в битве за третье место?

    «Ростов» — «Локомотив». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч чемпионата России по футболу 15 марта 2020 года

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    Прогноз на «Ростов» — «Локомотив»
    Алексей Миранчук
    В воскресенье, 15 марта, «Ростов» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ростов-Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Марта 2020 года
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    «Ростов»

    «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 38 очков.

    «Желто-синие» одержали 11 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений в национальном первенстве.

    После зимнего перерыва подопечные Валерия Карпина успели поделить очки с «Ахматом» (1:1), а также одолеть ЦСКА (3:2), который завершал игру вдевятером.

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    У «Ростова» после травм восстанавливаются Егор Бабурин и Алексей Ионов. Данил Глебов отбывает дисквалификацию.

    «Локомотив»

    Московский «Локомотив» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиге с 38 баллами.

    На счету «железнодорожников» те же 11 побед, пять ничьих и пять поражений, что и у «Ростова».

    Этой весной команда Юрия Семина разошлась миром с «Зенитом» (0:0), а также с трудом одолела «Ахмат» (1:0), который не забил пенальти на последних минутах.

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    • Среди травмированных у «Локомотива» значатся Антон Миранчук и Лука Джорджевич. Дисквалифицирован Соломон Кверквелия.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ростова» — 2.38, победа «Локомотива» — 3.10, ничья — 3.20.

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    Сложно говорить о преимуществе какой-либо команды, когда встречаются соседи по турнирной таблице, тем более что они имеют идентичные показатели по победам, ничьим и поражениям, да еще и борются за попадание в Лигу чемпионов.

    «Ростов» этой весной провел неубедительную игру с «Ахматом», но затем исправился и нанес поражение ЦСКА. В то же время «Локо» может быть доволен ничьей с «Зенитом», а вот очень сложная победа над грозненцами должна насторожить.

    В первом круге «желто-синие» обыграли соперника на его поле 2:1, но в целом игра была равной. Ожидаем и в этот раз конкурентного поединка. Наши прогноз и ставка — «ничья» за 1.96.

    Еще один вариант — «обе забьют» за 1.96. Не верим, что команды будут отсиживаться в обороне, поэтому полагаем, что они как минимум обменяются голами. 0

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