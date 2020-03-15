«Ростов» — «Локомотив»: счет матча 1:3, обзор голов

одержал победу надв выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все свои голы «красно-зеленые» забили в концовке первого тайма. Все началось на 34-й минуте, когда Гжегож Крыховяк нанес удар издали, Сергей Песьяков его задел, но тот попал в штангу, отскочил в спину вратарю и от нее залетел в ворота.

Спустя четыре минуты Рифат Жемалетдинов получил мяч от Крыховяка и точно пробил по воротам со средней дистанции, удвоив преимущество своей команды.

На 42-й минуте отличился уже сам Крыховяк, который с десяти метров мощно пробил под перекладину.

Хозяева ответили пенальти, который на 64-й минуте без особых проблем реализовал Ивелин Попов.

РПЛ. 22-й тур «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив» (Москва) — 1:3 (0:3) Голы: Песьяков, 34 — в свои ворота (0:1). Жемалетдинов, 38 (0:2). Крыховяк, 42 (0:3). И.Попов, 64 — с пенальти (1:3)«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Чернов, Еременко, Норманн, И.Попов, Байрамян (Саплинов, 86), Зайнутдинов (Долгов, 86), Шомуродов«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Жемалетдинов (Идову, 82), Баринов, Крыховяк, Миранчук, Жоау Мариу (Магкеев, 73), ЭдерПредупреждения: Хаджикадунич, 54. Норманн, 86. Баринов, 90+1

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» поднялся на второе место (41 очко), «Ростов» идет четвертым (38 очков). 0