«Ростов» — «Локомотив»: счет матча 1:3, обзор голов

Встреча, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Все свои голы «красно-зеленые» забили в концовке первого тайма. Все началось на 34-й минуте, когда Гжегож Крыховяк нанес удар издали, Сергей Песьяков его задел, но тот попал в штангу, отскочил в спину вратарю и от нее залетел в ворота.
Спустя четыре минуты Рифат Жемалетдинов получил мяч от Крыховяка и точно пробил по воротам со средней дистанции, удвоив преимущество своей команды.
На 42-й минуте отличился уже сам Крыховяк, который с десяти метров мощно пробил под перекладину.
Хозяева ответили пенальти, который на 64-й минуте без особых проблем реализовал Ивелин Попов.
В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» поднялся на второе место (41 очко), «Ростов» идет четвертым (38 очков). 0