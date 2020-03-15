КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Краснодар»Кокорин и компания убрали конкурента «Зенита»
  • 20:53
    • «Локомотив» обыграл «Ростов», забив три гола за восемь минут
  • 18:29
    • ЦСКА разошелся миром с «Уфой»
  • 18:08
    • Мамаев остался в запасе «Ростова» на матч с «Локо»
  • 15:57
    • «Краснодар» на выезде проиграл «Сочи»
  • 15:33
    • Молдавия может отменить контрольный матч с Россией из-за коронавируса
    Все новости спорта

    «Локомотив» обыграл «Ростов», забив три гола за восемь минут

    «Ростов» — «Локомотив»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Ростов Локомотив Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

    Все свои голы «красно-зеленые» забили в концовке первого тайма. Все началось на 34-й минуте, когда Гжегож Крыховяк нанес удар издали, Сергей Песьяков его задел, но тот попал в штангу, отскочил в спину вратарю и от нее залетел в ворота.

    Спустя четыре минуты Рифат Жемалетдинов получил мяч от Крыховяка и точно пробил по воротам со средней дистанции, удвоив преимущество своей команды.

    На 42-й минуте отличился уже сам Крыховяк, который с десяти метров мощно пробил под перекладину.

    Хозяева ответили пенальти, который на 64-й минуте без особых проблем реализовал Ивелин Попов.

    РПЛ. 22-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив» (Москва) — 1:3 (0:3)
    Голы: Песьяков, 34 — в свои ворота (0:1). Жемалетдинов, 38 (0:2). Крыховяк, 42 (0:3). И.Попов, 64 — с пенальти (1:3)«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Чернов, Еременко, Норманн, И.Попов, Байрамян (Саплинов, 86), Зайнутдинов (Долгов, 86), Шомуродов«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Жемалетдинов (Идову, 82), Баринов, Крыховяк, Миранчук, Жоау Мариу (Магкеев, 73), ЭдерПредупреждения: Хаджикадунич, 54. Норманн, 86. Баринов, 90+1

    В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» поднялся на второе место (41 очко), «Ростов» идет четвертым (38 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Спартак» стремится вверх. Но играет как аутсайдер
  • Вчера в 20:18
    •
  • Прогноз
  • «Тамбов» — «Крылья Советов»
  • 2.00
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто сможет отдалиться от опасной зоны?
  • «Тамбов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Гезтепе» прервет серию без побед?
  • «Гезтепе» — «Ризеспор». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Тамбов» и «Крылья Советов» много не забьют?
  • Экспресс дня 16 марта. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ростов» — «Локомотив» Футбол РПЛ. «Локомотив» победил в Ростове, «Спартак» выиграл у «Оренбурга», семь голов от «Зенита»Обзор матчей 22-го тура российской Премьер-лиги 21:000
  • 17:46
    • Олимпийский огонь передадут оргкомитету «Токио-2020» без зрителей
  • 17:16
    • В «Валенсии» коронавирусом заболели пять человек
  • 15:49
    • Экс-защитник «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус
    Коронавирус парализовал футбол Футбол УЕФА, футбол и коронавирус. Ответы на главные вопросыПандемия коронавируса поставила под угрозу продолжение сезона во всем мировом футболе Вчера в 15:070
  • Экспресс дня

  • «Тамбов» и «Крылья Советов» много не забьют?
  • 2.28
    •
  • 20:36
    • Беленов перед критикой «Уфы» попросил смотреть матч «Ливерпуль» — «Атлетико»
  • 20:01
    • Евсеев не считает действия своей команды антифутболом
  • 19:47
    • Гендиректор «Уфы» назвал ничью с ЦСКА закономерным результатом
    Джордан Ларссон Футбол «Спартак» стремится вверх. Но играет как аутсайдер«Красно-белые» с трудом обыграли «Оренбург» Вчера в 20:180
  • 11:05
    • Бой Хабиба и Фергюсона состоится, заявил глава UFC
  • 09:33
    • Апелляция «Ман Сити» в CAS будет отложена из-за коронавируса
  • 19:31
    • «Торпедо» сыграло вничью с «Текстильщиком»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.00
  • Прогноз на матч Тамбов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.28
  • Экспресс дня 16 марта
  • Завтра в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гезтепе — Ризеспор
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие