«Эвертон» продаст название стадиона Усманову за 200 миллионов фунтов

готов продать права на название нового клубного стадиона российскому миллиардеру, сообщает Daily Mail.

По данным источника, сумма сделки составит 200 миллионов фунтов. Стороны близки к соглашению. Контракт будет долгосрочным, его срок составит более 10 лет.

Указано, что соглашение будет заключено с компанией бизнесмена USM Holdings. Отмечается, что стадион может получить название «USM Arena».

USM Holdings заплатила «Эвертону» 30 миллионов фунтов и стала главным спонсором строительства арены. Домашний стадион команды — «Гудисон Парк», который был построен в 1892 году. 0