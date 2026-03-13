13 марта во 2-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Чжэцзян Профессионал» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 10:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Чжэцзян Профессионал — Шанхай Шеньхуа с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Чжэцзян Профессионал»
Турнирное положение: «Чжэцзян Профессионал» стартовал удачно. Правда, команда начала чемпионат с показателем минус 5 очков.
При этом «Чжэцзян Профессионал» способен побороться за самые высокие места. Да и наличие в составе забивного румынского форварда Александру Митрицэ явно поможет в этом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чжэцзян Профессионал» одолел «Циндао Вест Кост» (2:0).
До того команда не сумела переиграть «Астану» (2:2). А вот поединок с «Акроном» завершился поражением (1:3).
В пяти своих последних матчах «Чжэцзян Профессионал» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: «Чжэцзян Профессионал» выглядит довольно уверенно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
Причем «Чжэцзян Профессионал» традиционно неудачно противостоит «Шанхай Шеньхуа». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» нынешний чемпионат начал удачно. Вот только подопечные Леонида Слуцкого стартовали с показателем минус 5 очков.
Причем «Шанхай Шеньхуа» в стартовом туре добыл три очка. При этом команда забила 5 мячей в ворота соперника.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Шанхай Шеньхуа» переиграл «Далянь Йингбо» (5:3).
До того команда была бита «Бурирам Юнайтед» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Мачиды» (0:2).
При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках одержал одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» все мечтает о чемпионстве. Команда имеет весьма качественный состав.
При этом «Шанхай Шеньхуа» до последней виктории уступил дважды подряд. А вот «Чжэцзян Профессионалу» команда не проигрывает уже более двух лет.
В этом поединке «Шанхай Шеньхуа» постарается добыть вторую победу в чемпионате. Плюс важную роль может сыграть форвард Рафаэль Ратао.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шанхай Шеньхуа» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.43.
Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» имеет потенциал еще прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоит «Чжэцзян Профессионалу».
Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют три и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.17
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Шанхай Шеньхуа» в первом туре наколотил 5 мячей
- «Чжэцзян Профессионал» не побеждает шанхайцев уже больше двух лет
- В приличных кондициях пребывает форвард шанхайцев Рафаэль Ратао
- «Чжэцзян Профессионал» до последней виктории не побеждал 8 матчей кряду
- «Шанхай Шеньхуа» до последней ничьей трижды кряду одолел «Чжэцзян Профессионал»