13 марта во 2-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Чжэцзян Профессионал» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 10:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Чжэцзян Профессионал — Шанхай Шеньхуа с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Чжэцзян Профессионал»

Турнирное положение: «Чжэцзян Профессионал» стартовал удачно.  Правда, команда начала чемпионат с показателем минус 5 очков.

При этом «Чжэцзян Профессионал» способен побороться за самые высокие места.  Да и наличие в составе забивного румынского форварда Александру Митрицэ явно поможет в этом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Чжэцзян Профессионал» одолел «Циндао Вест Кост» (2:0).

До того команда не сумела переиграть «Астану» (2:2).  А вот поединок с «Акроном» завершился поражением (1:3).

В пяти своих последних матчах «Чжэцзян Профессионал» добыл одну викторию.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Чжэцзян Профессионал» выглядит довольно уверенно.  Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Чжэцзян Профессионал» традиционно неудачно противостоит «Шанхай Шеньхуа».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» нынешний чемпионат начал удачно.  Вот только подопечные Леонида Слуцкого стартовали с показателем минус 5 очков.

Причем «Шанхай Шеньхуа» в стартовом туре добыл три очка.  При этом команда забила 5 мячей в ворота соперника.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Шанхай Шеньхуа» переиграл «Далянь Йингбо» (5:3).

До того команда была бита «Бурирам Юнайтед» (0:2).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Мачиды» (0:2).

При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках одержал одну победу.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» все мечтает о чемпионстве.  Команда имеет весьма качественный состав.

При этом «Шанхай Шеньхуа» до последней виктории уступил дважды подряд.  А вот «Чжэцзян Профессионалу» команда не проигрывает уже более двух лет.

В этом поединке «Шанхай Шеньхуа» постарается добыть вторую победу в чемпионате.  Плюс важную роль может сыграть форвард Рафаэль Ратао.

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шанхай Шеньхуа» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08.  Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.43.

Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» имеет потенциал еще прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоит «Чжэцзян Профессионалу».

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.17

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Шанхай Шеньхуа» в первом туре наколотил 5 мячей
  • «Чжэцзян Профессионал» не побеждает шанхайцев уже больше двух лет
  • В приличных кондициях пребывает форвард шанхайцев Рафаэль Ратао
  • «Чжэцзян Профессионал» до последней виктории не побеждал 8 матчей кряду
  • «Шанхай Шеньхуа» до последней ничьей трижды кряду одолел «Чжэцзян Профессионал»