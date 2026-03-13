прогноз на матч чемпионата Китая, ставка за 2.08

13 марта во 2-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Чжэцзян Профессионал» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 10:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Чжэцзян Профессионал — Шанхай Шеньхуа с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Чжэцзян Профессионал»

Турнирное положение: «Чжэцзян Профессионал» стартовал удачно. Правда, команда начала чемпионат с показателем минус 5 очков.

При этом «Чжэцзян Профессионал» способен побороться за самые высокие места. Да и наличие в составе забивного румынского форварда Александру Митрицэ явно поможет в этом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чжэцзян Профессионал» одолел «Циндао Вест Кост» (2:0).

До того команда не сумела переиграть «Астану» (2:2). А вот поединок с «Акроном» завершился поражением (1:3).

В пяти своих последних матчах «Чжэцзян Профессионал» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Чжэцзян Профессионал» выглядит довольно уверенно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Чжэцзян Профессионал» традиционно неудачно противостоит «Шанхай Шеньхуа». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» нынешний чемпионат начал удачно. Вот только подопечные Леонида Слуцкого стартовали с показателем минус 5 очков.

Причем «Шанхай Шеньхуа» в стартовом туре добыл три очка. При этом команда забила 5 мячей в ворота соперника.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Шанхай Шеньхуа» переиграл «Далянь Йингбо» (5:3).

До того команда была бита «Бурирам Юнайтед» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Мачиды» (0:2).

При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках одержал одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» все мечтает о чемпионстве. Команда имеет весьма качественный состав.

При этом «Шанхай Шеньхуа» до последней виктории уступил дважды подряд. А вот «Чжэцзян Профессионалу» команда не проигрывает уже более двух лет.

В этом поединке «Шанхай Шеньхуа» постарается добыть вторую победу в чемпионате. Плюс важную роль может сыграть форвард Рафаэль Ратао.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шанхай Шеньхуа» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.43.

Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» имеет потенциал еще прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоит «Чжэцзян Профессионалу».

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.17

