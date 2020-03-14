Слуцкий запомнил только один момент у «Арсенала»

Главный тренер «Рубина»прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Сейчас сложно говорить о качестве игры, когда над командой довлеет такая сложная ситуация. Играя вдесятером, ребята действовали организованно, пытались убегать в контратаки. Я помню только один момент у "Арсенала".

В прошлом матче мы больше тайма играли вдесятером, в этом почти тайм. Наверное, мы самая подготовленная команда по игре вдесятером.

Есть, конечно вопросы по удалению, но какой смысл об этом говорить. Вопросы будут всегда. И первая карточка спорная тоже была. Второй момент не видел, там много игроков было... Не готов комментировать более конкретно», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер». 0