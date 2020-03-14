«Арсенал» — «Рубин»: счет 0:1, обзор голов

В матче 22 тура РПЛна выезде обыгралсо счетом 0:1. Это первая победана посту главного тренера «бордовых».

Единственный гол в матче был забит на 43 минуте. героем эпизода стал полузащитник Зурико Давиташвили.

Отметим, что в начале второго тайма гости остались в меньшинстве. На 53 минуте был удален Денис Макаров.

Набрав 23 очка, «Рубин» покинул зону вылета и вышел на 12 строчку. У «Арсенала» 28 очков и 7 место.