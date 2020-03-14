«Арсенал» — «Рубин»: счет 0:1, обзор голов

Леонид Слуцкий
«Рубин»
Единственный гол в матче был забит на 43 минуте. героем эпизода стал полузащитник Зурико Давиташвили.
Отметим, что в начале второго тайма гости остались в меньшинстве. На 53 минуте был удален Денис Макаров.
Набрав 23 очка, «Рубин» покинул зону вылета и вышел на 12 строчку. У «Арсенала» 28 очков и 7 место.
РПЛ. 22 тур
«Арсенал» — «Рубин» — 0:1
Голы: 0:1 — 43 Давиташвили«Арсенал» Левашов, Григалава, Денисов (Комбаров, 60), Беляев, Альварес, Ткачев, Чаушич, Лесовой (Банда, 76), Костадинов, Кангва (Ковалев, 66), Луценко«Рубин» Дюпин, Данченко, Старфельт, Уремович, Зуев, Давиташвили, Подберезкин (Евтич, 75), Макаров, Абильгор, Коновалов (Могилевец, 86), Игнатьев (Бакаев, 73)Предупреждения: Макаров (45), Денисов (47), Подберезкин (48), Игнатьев (52), Ткачев (65), Давиташвили (79), Чаушич (90)Удаление: Макаров (55)