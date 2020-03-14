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    Месси призвал всех быть ответственными и оставаться дома

    Футбол Коронавирус в спорте Барселона Футбол Испании
    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Это сложные дни для всех. Мы живем, переживая из-за происходящего, ставим себя на место тех, кто сильно пострадал, поскольку это напрямую затронуло их, их семьи и друзей, или потому, что они работают на передовой, борясь с вирусом в больницах и медицинских центрах. Я хочу послать много сил всем этим людям.

    Здоровье всегда должно быть на первом месте. Это исключительный момент. Вы должны следовать указаниям организаций здравоохранения и государственных органов. Только так мы можем эффективно бороться с этой проблемой.

    Сейчас нужно быть ответственным и оставаться дома. Кроме того, этот момент идеально подходит, чтобы насладиться временем со своими близкими, с которыми вы не всегда успеваете побыть вместе.

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    • Обнимаю всех. Надеюсь, мы сможем исправить эту ситуацию как можно скорее», — написал Месси на своей странице в Instagram. 0

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