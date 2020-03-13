Пятов: Надеюсь, что «Шахтер» все-таки проведет ответный матч с «Вольфсбургом»

Вратарьпрокомментировал выездную победу над(2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Футбол — игра для зрителей, поэтому, конечно, их не хватало. Все выглядело так, будто матч товарищеский. Ответственность все равно была большая, но с болельщиками всегда приятнее играть. Опять же, зрителей не было, и хорошо был слышен подсказ. А когда футболисты слышат друг друга, всегда легче. Думаю, мы действительно были организованы.

Наверное, заслужили эту победу своей игрой. Мы готовились, изучали соперника, знали его сильные и слабые стороны. Пытались закрыть противнику зоны, а также использовать наших быстрых футболистов, что в итоге и произошло. Могли, конечно, увереннее выигрывать, но главное — победа. Задел мы создали и будем надеяться, что все-таки проведем второй матч», — приводит слова Пятова пресс-служба клуба.

Ответная игра должна состояться 19 марта в Украине, но УЕФА может объявить о приостановке еврокубков. 0