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    Пятов: Надеюсь, что «Шахтер» все-таки проведет ответный матч с «Вольфсбургом»

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    Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал выездную победу над «Вольфсбургом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Андрей Пятов
    Андрей Пятов

    «Футбол — игра для зрителей, поэтому, конечно, их не хватало. Все выглядело так, будто матч товарищеский. Ответственность все равно была большая, но с болельщиками всегда приятнее играть. Опять же, зрителей не было, и хорошо был слышен подсказ. А когда футболисты слышат друг друга, всегда легче. Думаю, мы действительно были организованы.

    Наверное, заслужили эту победу своей игрой. Мы готовились, изучали соперника, знали его сильные и слабые стороны. Пытались закрыть противнику зоны, а также использовать наших быстрых футболистов, что в итоге и произошло. Могли, конечно, увереннее выигрывать, но главное — победа. Задел мы создали и будем надеяться, что все-таки проведем второй матч», — приводит слова Пятова пресс-служба клуба.

    Ответная игра должна состояться 19 марта в Украине, но УЕФА может объявить о приостановке еврокубков. 0

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