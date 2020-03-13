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    Защитник «Манчестер Сити» Менди находится на карантине

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    Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамен Менди находится на карантине, поскольку у члена его семьи подозрение на коронавирус, сообщает Daily Mail.

    Бенжамен Менди
    Бенжамен Менди

    По данным издания, футболист будет находиться в самоизоляции до тех пор, пока результаты анализов у родственника, у которого возникли проблемы с дыханием, не будут объявлены.

    «Клуб подтверждает, что член семьи игрока команды находится в больнице с симптомами респираторного заболевания.

    Он прошел обследование в больнице, в том числе тест на новый коронавирус. Пока результаты неизвестны, игрок находится на карантине в качестве меры предосторожности», — сказал представитель «Сити».

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом», который должен был пройти 17 марта в Манчестере, перенесен из-за карантина в испанском клубе. 0

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