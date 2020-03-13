Джеррард: «Рейнджерс» проявил слишком много уважения к «Байеру»

Главный тренер— о домашнем поражении от(1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы создали несколько неплохих моментов. Их второй гол — супер, это очень качественное завершение. Счет 1:2 — еще не конец света. Мы могли сравнять счет в концовке, но я очень разочарован третьим голом.

Мы хорошо смотрелись в первом тайме, но мне бы хотелось, чтобы мы сыграли более агрессивно в передней линии. Думаю, мы проявили к ним слишком много уважения.

Во втором тайме мы выглядели намного лучше. В ответном матче будет очень тяжело, но мы не ожидали ничего другого», — цитирует Джеррарда пресс-служба УЕФА. 0