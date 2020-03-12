Роналду и его семью проверили на коронавирус

Министр здравоохранения Мадейрырассказал, что нападающего «Ювентуса»провели на коронавирус на острове, где он продолжает находиться.

«Роналду покинул Италию еще несколько дней назад. Его изоляция началась еще до прибытия на Мадейру. У спортсмена и членов его семьи нет симптомов коронавируса.

Игрок навестил свою мать, потому что службы здравоохранения смогли гарантировать безопасность для него и всего персонала, который с ним контактировал», — приводит слова Рамоша Sportbox.

Напомним, что Роналду отправился в Португалию после матча 26-го тура Серии А с «Интером» (2:0), чтобы навестить мать, которая перенесла инсульт.

В среду, 12 марта, коронавирусную инфекцию обнаружили у защитника туринского клуба Даниэле Ругани, который находился в заявке на матч с миланским клубом, хотя и не выходил на поле.

121 человек, включая игроков, членов тренерского штаба, менеджеров, сопровождающих и сотрудников «Ювентуса», находятся в изоляции, в соответствии с требованиями органов здравоохранения, основанных на действующих в настоящее время положениях.

Ответный матч «Ювентуса» против «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов был перенесен, а розыгрыш Серии А — приостановлен. 0