«Интер» может сыграть с «Хетафе» в России

Как сообщает Corriere della Serre, поединок Лиги Европы междуможет пройти в Польше или России.

По информации издания, самым простым и верным способом будет получить «зеленый свет» от Испании, которая ранее прекратила авиасообщение с Италией.

Нейтральное место — второй вариант развития событий. Под нейтральным местом понимаются государства с подходящий для проведения матчей инфраструктурой и наименьшей вероятностью заражения вирусом. Этими странами по версии издания являются Россия или Польша.

Напомним, что поединки 1/8 финала ЛЕ «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» были ранее отменены из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом. 0