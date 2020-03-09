Зенит — Уфа: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.03.2020)

В 19:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Зенит» занимает 1 место с 46 очками, «Уфа» — 10 место с 25 очками.

Последний матч между собой: «Уфа» — «Зенит» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

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