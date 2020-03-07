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    «Оренбург» — «Арсенал»: стартовые составы команд

    «Оренбург» — «Арсенал»: составы, прогноз, онлайн

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    Объявлены стартовые составы «Оренбурга» и тульского «Арсенала» на матч 21-го тура российской Премьер-лиги.

    «Оренбург» — «Арсенал»: стартовые составы команд
    «Оренбург» — «Арсенал»: стартовые составы команд

    «Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Силла.

    Запасные: Довбня, Руденко, Зотов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Рогич, Чуканов, Фамейе.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Кангва, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Хагуш, Денисов, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Громыко, Ковалёв, Аджоев, Кангва, Минаев.

    Встреча состоится сегодня, 7 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14:00 мск.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомится здесь, следить за ходом игры — тут. 0

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