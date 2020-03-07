«Оренбург» — «Арсенал»: составы, прогноз, онлайн

Объявлены стартовые составыи тульскогона матч 21-го тура российской Премьер-лиги.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Силла.

Запасные: Довбня, Руденко, Зотов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Рогич, Чуканов, Фамейе.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Кангва, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Хагуш, Денисов, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Громыко, Ковалёв, Аджоев, Кангва, Минаев.

Встреча состоится сегодня, 7 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14:00 мск.

С прогнозом на этот матч можно ознакомится здесь, следить за ходом игры — тут. 0