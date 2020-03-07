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    «Оренбург» прервет победную серию «Арсенал» в РПЛ?

    «Оренбург» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата России 7 марта 2020 года

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    Прогноз на «Оренбург» — «Арсенал» Тула
    Фрагмент матча первого круга
    В субботу, 7 марта, в матче 21-го тура российской Премьер-лиги в Оренбурге на стадионе «Газовик» одноименная команда сыграет с тульским «Арсеналом». Начало игры — в 14:00 по мск. Прогноз на «Оренбург» — «Арсенал» Тула.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Оренбург»

    «Оренбург» перед стартом 21-го тура российской Премьер-лиги с 20 очками расположился на 12 месте в турнирной таблице, но зону переходных матчей команда опережает только по дополнительным показателям.

    В этом году «газовики» успели провести только один официальный матч. На прошлой неделе они в рамках 20-го тура РПЛ сыграли в Самаре 1:1 с «Крыльями Советов», уйдя от поражения в самой концовке игры.

    Этой ничьей «бело-синие» прервали 2-матчевую проигрышную серию в первенстве, где они поочередно уступили в родных стенах «Ахмату» (1:2) и на выезде «Тамбову» (0:3) еще в 2019 году.

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  • Вчера

    • В родных стенах в текущем розыгрыше РПЛ «Оренбург» добыл лишь две виктории в девяти матчах, три раза сыграл вничью и четыре встречи проиграл, разница мячей — 10:12.

    «Арсенал» Тула

    «Оружейники» после 20 матчей имеют в своей копилке 28 зачетных пунктов, позволяющие команде находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, но до пятой строке тулякам недостает семь очков.

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  • СМИ — о матче «Сочи» — «Арсенал» Тула
  • 02/03/2020

    • Первый поединок чемпионата 2020 года «пряники» выиграли, одолев благодаря дублю Луценко на выезде «Сочи» со счетом 2:1. Отметим, что викторию «Арсенал» вырвал в самом конце матча.

    Выигрыш над «южанами» стал третьим подряд для «канониров» в рамках российского первенства. Еще в конце прошлого года они переиграли в Москве 1:0 ЦСКА и дома 4:0 «Локомотив».

    Все прогнозы на футбол

    Десять гостевых игр текущего розыгрыша РПЛ принесли тульскому коллективу пять победных результатов, одну ничью и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 11:12.

    Игра первого круга принесла «Арсеналу» домашнюю победу над «Оренбургом» со счетом 2:1, в прошлом сезоне обе игры закончились вничью 1:1 и 2:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Арсенала» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.30.

    На своей арене «Оренбург» неплохо играет с «Арсеналом», и зачастую эти поединки проходят более-менее результативно. Наш прогноз и ставка на эту встречу — 1Х + ТБ 1,5 за 2.20. 0

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