«Оренбург» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата России 7 марта 2020 года

В субботу, 7 марта, в матче 21-го тура российской Премьер-лиги в Оренбурге на стадионе «Газовик» одноименная команда сыграет с тульским «Арсеналом». Начало игры — в 14:00 по мск. Прогноз на «Оренбург» — «Арсенал» Тула.

«Оренбург»

«Оренбург» перед стартом 21-го тура российской Премьер-лиги с 20 очками расположился на 12 месте в турнирной таблице, но зону переходных матчей команда опережает только по дополнительным показателям.

В этом году «газовики» успели провести только один официальный матч. На прошлой неделе они в рамках 20-го тура РПЛ сыграли в Самаре 1:1 с «Крыльями Советов», уйдя от поражения в самой концовке игры.

Этой ничьей «бело-синие» прервали 2-матчевую проигрышную серию в первенстве, где они поочередно уступили в родных стенах «Ахмату» (1:2) и на выезде «Тамбову» (0:3) еще в 2019 году.

В родных стенах в текущем розыгрыше РПЛ «Оренбург» добыл лишь две виктории в девяти матчах, три раза сыграл вничью и четыре встречи проиграл, разница мячей — 10:12.

«Арсенал» Тула

«Оружейники» после 20 матчей имеют в своей копилке 28 зачетных пунктов, позволяющие команде находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, но до пятой строке тулякам недостает семь очков.

Первый поединок чемпионата 2020 года «пряники» выиграли, одолев благодаря дублю Луценко на выезде «Сочи» со счетом 2:1. Отметим, что викторию «Арсенал» вырвал в самом конце матча.

Выигрыш над «южанами» стал третьим подряд для «канониров» в рамках российского первенства. Еще в конце прошлого года они переиграли в Москве 1:0 ЦСКА и дома 4:0 «Локомотив».

Все прогнозы на футбол

Десять гостевых игр текущего розыгрыша РПЛ принесли тульскому коллективу пять победных результатов, одну ничью и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 11:12.

Игра первого круга принесла «Арсеналу» домашнюю победу над «Оренбургом» со счетом 2:1, в прошлом сезоне обе игры закончились вничью 1:1 и 2:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 2.35.

На викторию «Арсенала» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.30.

На своей арене «Оренбург» неплохо играет с «Арсеналом», и зачастую эти поединки проходят более-менее результативно. Наш прогноз и ставка на эту встречу — 1Х + ТБ 1,5 за 2.20. 0