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    Молодежное первенство: «Спартак» разгромил «Краснодар», «Рубин» уступил «Крыльям»

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    Состоялось два матча 21-го тура молодежного первенства России.

    Игроки «Спартака»
    Игроки «Спартака»

    «Спартак» в домашнем поединке разгромил «Краснодар» — 5:0.

    После этой победы «Спартак» (36 очков) расположился на пятом месте в турнирной таблице, а «Краснодар» с 27 очками остался на десятой строчке.

    Молодежное первенство. 21-й тур
    «Спартак — мол.» (Москва) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 5:0 (3:0)
    Голы: Маркитесов, 16 (1:0). Шильцов, 18 (2:0). Кожедуб, 31 (3:0). Шильцов, 77 (4:0). Муталиев, 80 (5:0)

    Молодежный состав «Рубина» дома уступил сверстникам из «Крыльев Советов» — 1:3.

    Казанцы с 20 очками идут на 14-м месте в турнирной таблице, а самарцы с 38 очками поднялись на вторую позицию.

    Молодежное первенство. 21-й тур
    «Рубин — мол.» (Казань) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 1:3 (0:1)
    Голы: Соколов, 9 (0:1). Шолох, 50 (1:1). Трубин, 56 (1:2). Молчанов, 90+2 — с пенальти (1:3)
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