Молодежное первенство: «Спартак» разгромил «Краснодар», «Рубин» уступил «Крыльям»

Состоялось два матча 21-го тура молодежного первенства России.

«Спартак» в домашнем поединке разгромил «Краснодар» — 5:0.

После этой победы «Спартак» (36 очков) расположился на пятом месте в турнирной таблице, а «Краснодар» с 27 очками остался на десятой строчке.

Молодежное первенство. 21-й тур «Спартак — мол.» (Москва) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 5:0 (3:0) Голы: Маркитесов, 16 (1:0). Шильцов, 18 (2:0). Кожедуб, 31 (3:0). Шильцов, 77 (4:0). Муталиев, 80 (5:0)

Молодежный состав «Рубина» дома уступил сверстникам из «Крыльев Советов» — 1:3.

Казанцы с 20 очками идут на 14-м месте в турнирной таблице, а самарцы с 38 очками поднялись на вторую позицию.