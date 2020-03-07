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    Емельянов: «Оренбург» заслуженно обыграл сильную команду

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    Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против «Арсенала» (2:0).

    Константин Емельянов
    Константин Емельянов

    «Думаю, что мы заслуженно выиграли. Готовились к этой команде, опасались ее.

    Достаточно квалифицированная команда, последние матчи перед зимой они играли по этой схеме, у них хорошо получалось. Повторю: мы обыграли сильную команду. Заслуженно.

    От всех хотим действий на поле более полезных для команды, но тренер не может быть доволен всеми действиями. Но в целом довольны ребятами.

    В перерыве обсуждали, что нужно оказать давление на защитников, чтобы не выходили из обороны в атаку. Ребята это услышали.

    Надо двигаться дальше, нам нужны очки, это еще не все. Только подумаешь, что что-то выиграл — все, ситуация может развернуться.

    Эта игра окончена, нужно готовиться к следующей», — сказал Емельянов клубной пресс-службе. 0

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