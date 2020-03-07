Емельянов: «Оренбург» заслуженно обыграл сильную команду

Главный тренер «Оренбурга»подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против(2:0).

«Думаю, что мы заслуженно выиграли. Готовились к этой команде, опасались ее.

Достаточно квалифицированная команда, последние матчи перед зимой они играли по этой схеме, у них хорошо получалось. Повторю: мы обыграли сильную команду. Заслуженно.

От всех хотим действий на поле более полезных для команды, но тренер не может быть доволен всеми действиями. Но в целом довольны ребятами.

В перерыве обсуждали, что нужно оказать давление на защитников, чтобы не выходили из обороны в атаку. Ребята это услышали.

Надо двигаться дальше, нам нужны очки, это еще не все. Только подумаешь, что что-то выиграл — все, ситуация может развернуться.

Эта игра окончена, нужно готовиться к следующей», — сказал Емельянов клубной пресс-службе. 0