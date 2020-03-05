«Химки» — «Торпедо»: счет матча 5:1, обзор голов

Счет на 27-й минуте открыли хозяева — отличился Дмитрий Тихий, а на 47-й минуте Александр Трошечкин удвоил преимущество химчан.
На 56-й минуте Иван Сергеев отыграл один мяч, но минуту спустя Дмитрий Барков снова вернул запас в два гола команде Сергея Юрана.
Затем забивали только игроки «Химок» — на 82-й минуте отличился Аршак Корян, а на 85-й минуте Артем Полярус.
В полуфинале «Химки» встретятся с победителем пары «Шинник» — «Урал». Напомним, матч в Ярославле был отменен из-за ненадлежащего качества поля.
Кубок России. 1/4 финала
«Химки» — «Торпедо» (Москва) — 5:1 (1:0)
Голы: Тихий, 27 (1:0). Трошечкин, 47 (2:0). Сергеев, 56 (2:1). Барков, 57 (3:1). Корян, 82 (4:1). Полярус, 85 (5:1)«Химки»: Хомич, Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Корян (Георгиевский, 88), Мартусевич, Трошечкин, Боженов, Полярус (Алиев, 86), Барков (Конате, 81)«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шоркин, Божин, Кичин, Рязанцев, Лях (Галоян, 46), Адаев, Гордюшенко (Кертанов, 84), Сергеев, Руденко (Лебеденко, 74)Предупреждения: Гордюшенко, 23. Мартусевич, 32. Руденко, 34. Галоян, 58. Конате, 88