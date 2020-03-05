«Химки» — «Торпедо»: счет матча 5:1, обзор голов

Подмосковныеодержали домашнюю победу над московским(5:1) в четвертьфинальном матче Кубка России.

Счет на 27-й минуте открыли хозяева — отличился Дмитрий Тихий, а на 47-й минуте Александр Трошечкин удвоил преимущество химчан.

На 56-й минуте Иван Сергеев отыграл один мяч, но минуту спустя Дмитрий Барков снова вернул запас в два гола команде Сергея Юрана.

Затем забивали только игроки «Химок» — на 82-й минуте отличился Аршак Корян, а на 85-й минуте Артем Полярус.

В полуфинале «Химки» встретятся с победителем пары «Шинник» — «Урал». Напомним, матч в Ярославле был отменен из-за ненадлежащего качества поля.