ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик ДайерЧетыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке
  • 21:38
    • «Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
  • 19:45
    • «Барыс» в овертайме дожал «Магнитку» и повел в серии
  • 19:33
    • «Салават Юлаев» повел в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
  • 19:14
    • Медведев: «Зенит» должен сыграть матч Кубка со «Спартаком» в Питере
  • 17:04
    • Кокорин готов уехать в Европу при наличии хорошего варианта
    Все новости спорта

    «Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России

    «Химки» — «Торпедо»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Химки Торпедо
    Подмосковные «Химки» одержали домашнюю победу над московским «Торпедо» (5:1) в четвертьфинальном матче Кубка России.

    «Химки»
    «Химки»

    Счет на 27-й минуте открыли хозяева — отличился Дмитрий Тихий, а на 47-й минуте Александр Трошечкин удвоил преимущество химчан.

    На 56-й минуте Иван Сергеев отыграл один мяч, но минуту спустя Дмитрий Барков снова вернул запас в два гола команде Сергея Юрана.

    Затем забивали только игроки «Химок» — на 82-й минуте отличился Аршак Корян, а на 85-й минуте Артем Полярус.

    В полуфинале «Химки» встретятся с победителем пары «Шинник» — «Урал». Напомним, матч в Ярославле был отменен из-за ненадлежащего качества поля.

    Кубок России. 1/4 финала
    «Химки» — «Торпедо» (Москва) — 5:1 (1:0)
    Голы: Тихий, 27 (1:0). Трошечкин, 47 (2:0). Сергеев, 56 (2:1). Барков, 57 (3:1). Корян, 82 (4:1). Полярус, 85 (5:1)«Химки»: Хомич, Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Корян (Георгиевский, 88), Мартусевич, Трошечкин, Боженов, Полярус (Алиев, 86), Барков (Конате, 81)«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шоркин, Божин, Кичин, Рязанцев, Лях (Галоян, 46), Адаев, Гордюшенко (Кертанов, 84), Сергеев, Руденко (Лебеденко, 74)Предупреждения: Гордюшенко, 23. Мартусевич, 32. Руденко, 34. Галоян, 58. Конате, 88
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Золотой фонд РПЛ. «Спартак» победил в огненном дерби с ЦСКА
  • 02:20
    •
  • Прогноз
  • «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.94
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем завершится противостояние Руни и «Манчестер Юнайтед»?
  • «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Атлетик» отстоит свое право на финал?
  • «Гранада» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Как сыграют лидеры ФНЛ в Кубке России?
  • «Химки» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Григорий Родченков Прочие Несостоявшаяся сенсация. Как возникла неразбериха с подписями РодченковаВсе подробности истории с поддельной подписью Родченкова в МОК 03:570
  • 14:02
    • «Локомотив» заключил контракт с новым техническим спонсором
  • 13:48
    • УЕФА хочет создать «летнюю Лигу чемпионов»
  • 13:23
    • Губерниев обвинил Тихонова в стукачестве
    «Спартак» — ЦСКА Футбол Золотой фонд РПЛ. «Спартак» победил в огненном дерби с ЦСКАРеакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над ЦСКА в Кубке России 02:200
  • Экспресс дня

  • Справится ли «Марсель» с аутсайдером?
  • 4.91
    •
  • 21:17
    • Херманн выиграла спринт в Нове-Место, Юрлова — 11-я
  • 18:55
    • «Трактор» перейдет на площадку финского размера
  • 18:39
    • Федун рассчитывает на жеребьевку для определения хозяина матча с «Зенитом»
    СКА — «Витязь» Хоккей КХЛ. «Салават» одолел «Авангард», СКА в гостях у «Витязя»Результаты матчей 1/8 финала Кубка Гагарина 19:570
  • 11:26
    • Роналдиньо арестовали в Парагвае
  • 18:28
    • Касаткина впервые с октября вышла в четвертьфинал турнира WTA
  • 17:31
    • «Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с ЦСКА
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.94
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  2.21
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Баффало — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.91
  • Экспресс дня 6 марта
  • Завтра в 22:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Падерборн — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Марсель — Амьен
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие