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    «Спартак» и ЦСКА огласили составы на столичное дерби

    «Спартак» — ЦСКА: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол Кубок России Футбол России ЦСКА Спартак
    Московские клубы «Спартак» и ЦСКА объявили составы на матч 1/4 финала Кубка России.

    «Спартак»
    «Спартак»

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Крал, Айртон Лукас, З.Бакаев, Э.Понсе, Соболев.

    Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Маслов, Гулиев, Тил, Мирзов, Мельгарехо, Маркитесов, Ларссон.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Карпов, Дивеев, Марио Фернандес, Ахметов, Бистрович, Набабкин, Кучаев, Влашич, Чалов.

    Запасные: Помазун, Тороп, Магнуссон, Гогуа, Щенников, Дзагоев, А.Сигурдссон, Бийол, Марадишвили, Обляков, Шкурин.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 2.62, на успех ЦСКА — 2.89, на ничью — 3.46.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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