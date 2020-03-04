«Спартак» — ЦСКА: составы, прогноз, коэффициенты

Московские клубыобъявили составы на матч 1/4 финала Кубка России.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Крал, Айртон Лукас, З.Бакаев, Э.Понсе, Соболев.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Маслов, Гулиев, Тил, Мирзов, Мельгарехо, Маркитесов, Ларссон.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Карпов, Дивеев, Марио Фернандес, Ахметов, Бистрович, Набабкин, Кучаев, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Магнуссон, Гогуа, Щенников, Дзагоев, А.Сигурдссон, Бийол, Марадишвили, Обляков, Шкурин.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 2.62, на успех ЦСКА — 2.89, на ничью — 3.46.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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