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    Выбьют ли армейцы «Спартак» из борьбы за Кубок России?

    «Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч кубка России по футболу 4 марта 2020 года

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    Прогноз на «Спартак» — ЦСКА
    Марио Фернандес
    В рамках 1/4 финала Кубка России московский «Спартак» примет на своем поле столичный ЦСКА. Встреча, которая пройдет 4 марта на «Открытие Арене», начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Спартак» — ЦСКА.
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    Футбол. Россия. Кубок 04 Марта 2020 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    Зимой красно-белые усилил атаку, арендовав у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева. Тем временем клуб покинули Джано Ананидзе («Анортосис», бесплатно) и Максим Глушенков («Крылья Советов», аренда).

    В январе «Спартак» обошелся без контрольных матчей, а в феврале второй год подряд красно-белые выиграли коммерческий турнир «Кубок Париматч Премьер».

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В трех матчах москвичи обыграли «Ростов» (2:1), по пенальти уступили «Локомотиву» (1:1, 2:4 по пенальти) и расправились с сербским «Партизаном» (3:2).

    В последних матчах на сборах «Спартак» обыграл армянский «Арарат» (3:1) и разобрался с узбекским «Пахтакором» из Ташкента — 4:0.

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  • 29/02/2020

    • В первом после зимнего перерыва официальном матче «Спартак» одержал заслуженную гостевую победу над «Динамо» (2:0), хотя и не слишком впечатлил своей игрой.

    После 20 туров РПЛ «Спартак» с 25 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 21-21, по 4 гола забили Самюэль Жиго, Зелимхан Бакаев и Йордан Ларссон.

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  • 26/02/2020

    • В первом круге чемпионата России «Спартак» победил со счетом 2:1. В прошлом сезоне красно-белые в гостях сыграли вничью 1:1, проиграв дома 0:2. На «Открытие Арене» в последних 5 матчах счет в пользу «Спартака» 3-2.

    ЦСКА

    Армейский клуб не слишком усилися зимой. Пришли нападающий Илья Шкурин («Динамо» Брест), защитник Никита Котин («Крылья Советов», 130 тыс. евро).

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  • 01/03/2020

    • Ушли из ЦСКА Астемир Гордюшенко, Дмитрий Ефремов Такума Нисимура, Звонимир Шарлия, Наир Тикнизян и Лукас Сантос.

    В январе в товарищеских матчах ЦСКА обыграл ирландский «Дандолк» (2:0) и австрийский «ЛАСК» (2:1), а февраль начал с ничьей с австрийским «Ваттенсом» (2:2).

    Затем армейцы победили испанскую «Ориуэлу» (2:0), датский «Нордшелланд» (2:0) и норвежский «Одд» (2:1). Первое поражение на сборах случилось в спарринге с «Зенитом» (2:3).

    После этого были повержены швейцарский «Делемон» (5:0), шведский «Сириус» (2:0), испанская «Картахена» (2:0), швейцарский «Рапперсвиль-Йона» (3:0) и «Уфа» (3:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом официальном матче весенней части РПЛ ЦСКА ушел от поражения в матче с «Уралом» (1:1), пропустив в концовке и отыгравшись на последних минутах.

    После 20 туров РПЛ ЦСКА с 35 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 27-19, 7 голов забил Никола Влашич, еще 5 — Федор Чалов.

    Прогноз и ставки

    На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2,60, на ничейный результат в основное время — 3,15, а на победу ЦСКА — 2,80.

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    Выход «Спартака» в полуфинал оценивают с коэффициентом 1,85, за успех ЦСКА дают 1,95.

    «Спартак», похоже лучше готов к старту чемпионата, так что на своем поле красно-белые не проиграют.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,70, и «Обе забьют — нет» за 1,90. 0

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    «Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч кубка России по футболу 4 марта 2020 года. Прогноз на «Спартак» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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