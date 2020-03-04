«Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч кубка России по футболу 4 марта 2020 года

В рамках 1/4 финала Кубка России московский «Спартак» примет на своем поле столичный ЦСКА. Встреча, которая пройдет 4 марта на «Открытие Арене», начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Спартак» — ЦСКА.

«Спартак»

Зимой красно-белые усилил атаку, арендовав у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева. Тем временем клуб покинули Джано Ананидзе («Анортосис», бесплатно) и Максим Глушенков («Крылья Советов», аренда).

В январе «Спартак» обошелся без контрольных матчей, а в феврале второй год подряд красно-белые выиграли коммерческий турнир «Кубок Париматч Премьер».

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В трех матчах москвичи обыграли «Ростов» (2:1), по пенальти уступили «Локомотиву» (1:1, 2:4 по пенальти) и расправились с сербским «Партизаном» (3:2).

В последних матчах на сборах «Спартак» обыграл армянский «Арарат» (3:1) и разобрался с узбекским «Пахтакором» из Ташкента — 4:0.

В первом после зимнего перерыва официальном матче «Спартак» одержал заслуженную гостевую победу над «Динамо» (2:0), хотя и не слишком впечатлил своей игрой.

После 20 туров РПЛ «Спартак» с 25 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 21-21, по 4 гола забили Самюэль Жиго, Зелимхан Бакаев и Йордан Ларссон.

В первом круге чемпионата России «Спартак» победил со счетом 2:1. В прошлом сезоне красно-белые в гостях сыграли вничью 1:1, проиграв дома 0:2. На «Открытие Арене» в последних 5 матчах счет в пользу «Спартака» 3-2.

ЦСКА

Армейский клуб не слишком усилися зимой. Пришли нападающий Илья Шкурин («Динамо» Брест), защитник Никита Котин («Крылья Советов», 130 тыс. евро).

Ушли из ЦСКА Астемир Гордюшенко, Дмитрий Ефремов Такума Нисимура, Звонимир Шарлия, Наир Тикнизян и Лукас Сантос.

В январе в товарищеских матчах ЦСКА обыграл ирландский «Дандолк» (2:0) и австрийский «ЛАСК» (2:1), а февраль начал с ничьей с австрийским «Ваттенсом» (2:2).

Затем армейцы победили испанскую «Ориуэлу» (2:0), датский «Нордшелланд» (2:0) и норвежский «Одд» (2:1). Первое поражение на сборах случилось в спарринге с «Зенитом» (2:3).

После этого были повержены швейцарский «Делемон» (5:0), шведский «Сириус» (2:0), испанская «Картахена» (2:0), швейцарский «Рапперсвиль-Йона» (3:0) и «Уфа» (3:0).

Календарь и таблица РПЛ

В первом официальном матче весенней части РПЛ ЦСКА ушел от поражения в матче с «Уралом» (1:1), пропустив в концовке и отыгравшись на последних минутах.

После 20 туров РПЛ ЦСКА с 35 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 27-19, 7 голов забил Никола Влашич, еще 5 — Федор Чалов.

Прогноз и ставки

На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2,60, на ничейный результат в основное время — 3,15, а на победу ЦСКА — 2,80.

Выход «Спартака» в полуфинал оценивают с коэффициентом 1,85, за успех ЦСКА дают 1,95.

«Спартак», похоже лучше готов к старту чемпионата, так что на своем поле красно-белые не проиграют.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,70, и «Обе забьют — нет» за 1,90. 0