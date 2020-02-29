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    Тарасов обратился к парапсихологу после полученной травмы

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    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что ему было тяжело эмоционально и психологически после полученной травмы, поэтому он обратился к парапсихологу.

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов

    «После эпизода, который произошел на тренировке, мне было очень тяжело эмоционально и психологически, я потерялся на какое-то время. Но когда все об этом узнали, то друзья мне посоветовали психолога, который делает натальную карту.

    Честно скажу, что раньше я скептически относился к парапсихологам, но, пообщавшись со специалистом, изменил свое мнение.

    Мне стало интересно разобраться, посмотреть на себя, на ситуацию со стороны», — сказал Тарасов на своей странице в Instagram.

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