Тарасов обратился к парапсихологу после полученной травмы

Полузащитник «Рубина»заявил, что ему было тяжело эмоционально и психологически после полученной травмы, поэтому он обратился к парапсихологу.

«После эпизода, который произошел на тренировке, мне было очень тяжело эмоционально и психологически, я потерялся на какое-то время. Но когда все об этом узнали, то друзья мне посоветовали психолога, который делает натальную карту.

Честно скажу, что раньше я скептически относился к парапсихологам, но, пообщавшись со специалистом, изменил свое мнение.

Мне стало интересно разобраться, посмотреть на себя, на ситуацию со стороны», — сказал Тарасов на своей странице в Instagram.

Напомним, что у Тарасова диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости. 0