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    • Дюков: Говорю с полной ответственностью, допинговых проблем в российском футболе нет
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    Дюков: Говорю с полной ответственностью, допинговых проблем в российском футболе нет

    Футбол Сборная России Футбол России УЕФА ФИФА
    Президент РФС Александр Дюков заявил, что никаких проблем у сборной России с допингом нет и волнения касательно возможного отстранения команды от участия в чемпионате мира в Катаре безосновательны.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Получит ли Россия право сыграть на чемпионате мира в Катаре под своим флагом при успешном прохождении отборочного этапа? На сегодняшний момент РФС не получал никаких писем от УЕФА или ФИФА о возможных проблемах с выступлением нашей сборной в Катаре. Я могу с полной ответственностью сказать, что допинговых проблем в российском футболе нет.

    В прошлом году у российских футболистов различных лиг было взято более 500 проб — только одна из них была позитивной. Футболист принимал БАД, в состав которого входил запрещенный препарат. Принятое решение включало в себя не запрет на спортивную деятельность, а предупреждение быть осторожным в выборе БАДов. У нас нет никаких проблем с допингом и нет никаких оснований как для того, чтобы ставить вопрос о недопущении нашей сборной до турнира в Катаре, так и для того, чтобы не доверять нам проведение международных соревнований», — цитирует Дюкова сайт РФС. 0

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