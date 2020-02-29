Дюков: Говорю с полной ответственностью, допинговых проблем в российском футболе нет

Президент РФСзаявил, что никаких проблем ус допингом нет и волнения касательно возможного отстранения команды от участия в чемпионате мира в Катаре безосновательны.

«Получит ли Россия право сыграть на чемпионате мира в Катаре под своим флагом при успешном прохождении отборочного этапа? На сегодняшний момент РФС не получал никаких писем от УЕФА или ФИФА о возможных проблемах с выступлением нашей сборной в Катаре. Я могу с полной ответственностью сказать, что допинговых проблем в российском футболе нет.

В прошлом году у российских футболистов различных лиг было взято более 500 проб — только одна из них была позитивной. Футболист принимал БАД, в состав которого входил запрещенный препарат. Принятое решение включало в себя не запрет на спортивную деятельность, а предупреждение быть осторожным в выборе БАДов. У нас нет никаких проблем с допингом и нет никаких оснований как для того, чтобы ставить вопрос о недопущении нашей сборной до турнира в Катаре, так и для того, чтобы не доверять нам проведение международных соревнований», — цитирует Дюкова сайт РФС. 0