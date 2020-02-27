«Эспаньол» — «Вулверхэмптон»: счет 3:2, обзор голов

В первом тайме счет открыл Хонатан Каллери на 16 минуте. Спустя 6 минут Адама Траоре выровнял положение команд.
На 57 минуте Каллери реализовал пенальти и оформил дубль в этой встрече. За 11 минут до конца Мэтт Доэрти снова сравнял счет с передачи Даниэля Поденсе.
Последнее слово было за Каллери. Он отметился на 91 минуте матча.
Лига Европы. 1/16
«Эспаньол» — «Вулверхэмптон» — 3:2
Голы: 1:0 — 16 Кальери, 1:1 — 22 Траоре, 2:1 — 57, пенальти Кальери, 2:2 — 79 Доэрти, 3:2 — 90 Кальери«Эспаньол»: Прието, Педроса, Калеро, Налдо, Давид Лопес, Дардер (У Лэй, 67), Санчес (Лосано, 61), Варгас, Мелендо (Пипа, 75), Виктор Гомес, Кальери«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Рубен Винагре (Саисс, 58), Коуди, Боли, Доэрти, Гиббс-Уайт (Нету, 64), Моутинью, Поденсе, Дендонкер, Траоре (Бруну Жордау, 78), КилменПредупреждения: Траоре (6), Санчес (40), Килмен (56), Гиббс-Уайт (63), Варгас (66), Кальери (66)