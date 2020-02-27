«Эспаньол» — «Вулверхэмптон»: счет 3:2, обзор голов

На своем полеобыгралв 1/16 финала Лиги Европы (3:2), но все равно вылетел из турнира.

В первом тайме счет открыл Хонатан Каллери на 16 минуте. Спустя 6 минут Адама Траоре выровнял положение команд.

На 57 минуте Каллери реализовал пенальти и оформил дубль в этой встрече. За 11 минут до конца Мэтт Доэрти снова сравнял счет с передачи Даниэля Поденсе.

Последнее слово было за Каллери. Он отметился на 91 минуте матча.