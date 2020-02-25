Футболист сборной Украины дисквалифицирован на год за допинг

на год отстранил форвардаза нарушения антидопинговых правил.

Артем Беседин ФК «Динамо» Киев 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

Футболист был временно отстранен от участия в соревнованиях 19 декабря 2019 года, поэтому срок действия дисквалификации начинается именно с этого дня.

По ходатайству нападающего, дело рассматривалось сразу в апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения контрольным, этическим и дисциплинарным органами УЕФА.

Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа ЛЕ против «Мальме» (3:4).

В текущем сезоне 23-летний украинец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах за киевский клуб. 0