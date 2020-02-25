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    Футболист сборной Украины дисквалифицирован на год за допинг

    Футбол Динамо Киев Футбол Украины Премьер-лига (Украина)
    УЕФА на год отстранил форварда киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Беседина за нарушения антидопинговых правил.

    Артем Беседин
    Артем Беседин

    Футболист был временно отстранен от участия в соревнованиях 19 декабря 2019 года, поэтому срок действия дисквалификации начинается именно с этого дня.

    По ходатайству нападающего, дело рассматривалось сразу в апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения контрольным, этическим и дисциплинарным органами УЕФА.

    Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа ЛЕ против «Мальме» (3:4).

    В текущем сезоне 23-летний украинец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах за киевский клуб. 0

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