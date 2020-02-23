«Лацио» в результативном матче справился с «Дженоа»

Чиро Иммобиле
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Встреча прошла в Генуе и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Беспроигрышная серия «Лацио» в чемпионате достигла 20 матчей.
«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 59 очков. «Дженоа» (22 очка) — на 18-м месте.
Серия А. 25-й тур
«Дженоа» — «Лацио» — 2:3 (0:1)
Голы: Марушич, 2 (0:1). Иммобиле, 51 (0:2). Кассата, 57 (1:2). Катальди, 71 (1:3). Кришито, 90 — с пенальти (2:3)«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Анкерсен (Пандев, 58), Сумаоро, Бираски, Бехрами, Шене, Кассата, Санабрия (Дестро, 74), Фавилли (Яго Фальке, 58)«Лацио»: Стракоша, Раду, Габаррон, Вавро, Лукас (Катальди, 54), Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Кайседо (Корреа, 54), Иммобиле, Хони (Лаццари, 62)Предупреждения: Лукас, 20. Мазиелло, 28. Сумаоро, 69. Стракоша, 75