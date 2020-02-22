«Лилль» — «Тулуза»: счет 3:0, обзор голов

На счету Лоика Реми дубль. Футболист отметился голами на 2 и 39 минутах матча.
На 72 минуте Виктор Осхимен подкараулил голкипер соперников и воспользовавшись обрезкой, отдал на Ренату Санчеса. Тот сделал счет разгромным.
«Лилль» временно вышел на третье место, набрав 43 очка. «Тулуза» по-прежнему последняя с 13 очками.
Лига 1. 26 тур
«Лилль» — «Тулуза» — 3:0
Голы: 1:0 — 2 Реми, 2:0 — 39 Реми, 3:0 — 72 Саншеш«Лилль»: Меньян, Фонте, Челик, Брадарич, Габриэл, Андре, Саншеш, Иконе (Луис Араужо, 62), Бамба (Гайтан, 71), Реми (Шека, 79), Осимхен«Тулуза»: Гойкоэчеа, Диаките, Изима-Мирен, Силла, Рохель, Сангаре, Венкер, Градель (Буагар, 71), Коне, Саид (Доссеви, 46), Лейя-Исека (Саного, 79)Предупреждения: Лейя-Исека (24), Осимхен (40), Сангаре (89), Венкер (90)