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    «Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией»

    «Брешия» — «Наполи»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Брешия Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 25-го тура чемпионата Италии «Брешия» потерпела домашнее поражение от «Наполи» со счетом 1:2.

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    Счет в матче открыли хозяева — на 26-й минуте отличился Джон Чансельор. На 49-й минуте Лоренцо Инсинье сравнял счет, реализовав пенальти.

    Победу неаполитанцам принес Фабиан Руис на 54-й минуте.

    «Наполи» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и поднялся на шестое место в таблице Серии А, позволяющее участвовать в еврокубках.

    Серия А. 25-й тур
    «Брешиа» — «Наполи» — 1:2 (1:0)
    Голы: Чансельор, 26 (1:0). Инсинье, 49 — с пенальти (1:1). Руис, 54 (1:2)«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Мартелла, Чансельор, Дессена (Ндой, 85), Бьяднасон (Скрабб, 65), Змрхал, Бизоли, Тонали, Балотелли«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Максимович, Ди Лоренцо, Эльмас (Зелиньски, 76), Демме (Аллан, 86), Руис, Мертенс (Милик, 67), Инсинье, ПолитаноПредупреждения: Матею, 49. Мертенс, 67. Эльмас, 74. Мартелла, 74. Дессена, 77. Милик, 90
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